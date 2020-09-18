Милонов назвал студентов «пожирателями кредитов»

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18.09.2020, 18:48, Новости дня

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею ввести студенческий капитал, назвал большинство студентов «лодырями, бездельниками, будущими пожирателями кредитов».

«Многие вузы не готовят специалистов. Они что, ученых готовят каких-то, ядерщиков, математиков? Нет, готовят лодырей, бездельников, будущих пожирателей кредитов, которые будут ездить в белых рубашечках на кредитных машинках Е-класса и мечтать, как они снимут хрущевку где-нибудь в Бирюлево», – передает РИА «Новости» слова депутата.

Депутат пояснил, что деньги должны получать выпускники, обучившиеся «ценным» профессиям. К ним он отнес молодых ученых, а также студентов, освоивших «рабочие специальности».

Напомним, замруководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект о выдаче студенческого капитала на сумму 500 тыс. рублей выпускникам вузов и 250 тыс. рублей выпускникам средних специальных учебных учреждений.



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