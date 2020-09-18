Россия заверила Белоруссию в выдаче кредита

18.09.2020, 18:48, Новости дня

Россия выдаст Белоруссии кредит по итогам дополнительных переговоров и дополнительных соглашений, в этом нет сомнений, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Кредит будет выдан по итогам переговоров, подписания дополнительного протокола в рамках межправительственных соглашений. У вас не должно быть <…> сомнений [в выдаче кредита], что РФ неизменно исполняет свои союзнические обязательства», – сообщил дипломат в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он добавил, что переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи подтвердили особые отношения между странами.

«Масштабные, продолжительные, содержательные переговоры глав государств [Путина и Лукашенко] подтвердили ожидаемое и давно привычное – особую систему отношений двух братских государств», – сказал Мезенцев.

Он отметил, что на Белоруссию оказывается беспрецедентное и бессовестное давление снаружи, информирует РИА «Новости».

Республика, по его словам, многократно демонстрировала открытость и готовность взаимодействовать с соседями.

«Что, конечно, повышало уровень безопасности в регионе и выстраивало ту систему отношений, атмосферу сотрудничества, открытости. <…> Ответом на такие шаги официального Минска явились совершенно нелояльные шаги ближайших стран-соседей», – указал Мезенцев.

Напомним, Москва указывала Вашингтону на недопустимость попыток дестабилизации в Белоруссии.

Госсекретарь Помпео на выражал Литве признательность за «лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны».