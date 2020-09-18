Мнение: «Список Навального»

18.09.2020, 18:45, Разное

В Европарламенте прозвучало предложение «включать в санкционный список не только персонажей, определенных компетентными структурами ЕС, но и «внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального».

Это хорошее предложение. Я уже давно говорю, что пока секторальные и персональные санкции США и Европы выглядят санкциями против России в целом. А санкции против России в целом позволяют системе активизировать работу по демонизации заграницы. И трубить во все пропагандистские колокола, что власть не покладая рук работает на благо народа, но против нас ополчился весь мир. А все, мол, потому, что мы окрепли, встали с колен. Но такая Россия Запад не устраивает. Им нужна слабая и беспомощная Россия…

Но я уже давно предлагаю Европе составить список российских чиновников, депутатов, силовиков, судей, пропагандистов, близких к чиновникам бизнесменов, включить в этот список ближайших родственников этих персон – жен, детей, родителей, двоюродных братьев и сестер… Думаю, что в этом списке может оказаться тысяч 15-20 россиян. И если всем им запретить въезд в страны Европы, если у всех у них заморозить счета в западных банках и арестовать недвижимость в Европе – это будут по-настоящему действенные санкции. И такие санкции невозможно будет преподнести как ополчение всего мира против всей России…

Рис. отсюда