 

Исход будет один: Лукашенко предрекли безвыходное положение

18.09.2020, 18:43, Разное

Белорусский лидер идет на крайние меры, так как осознает свою “скорую кончину” и пытается продлить “агонию”. Так трактовал действия Лукашенко украинский скандально известный журналист Александр Гордон. Конечно, он имел ввиду переносное значение слов, подразумевая падения политического режима.

Также Гордон считает, что действия Александра Лукашенко продиктованы российским президентом Владимиром Путиным. Ведь на решительные шаги белорусский политик пошел именно после встречи с коллегой в Сочи.

“Лукашенко мечется, пытается найти выход из ситуации, а выхода нет”, – приводит его слова “ПолитНавигатор”.

Журналист полагает, что Россия не намерена предпринимать никаких-либо резких шагов. В противном случае мировое сообщество отреагирует негативно. Ведь мир еще не остыл после отравления Навального. Гордон считает, что Путин поддержит коллегу, но вводить войска не будет. “Больной все равно умирает”, – образно описал ситуацию медиатехнолог.

Также журналист подчеркнул, что Киев не будет поддерживать никаких отношений с Минском до тех пор, пока Белоруссией правит Лукашенко.

Массовые протесты в республике не утихают уже второй месяц. Каждое воскресенье десятки тысяч граждан собираются на главных площадях городов и требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.



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