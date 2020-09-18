Комаровский рассказал, почему у COVID-19 не проявилась сезонность

18.09.2020, 18:34, Новости дня

Украинский педиатр Евгений Комаровский на своем сайте объяснил, почему у COVID-19 не проявился сезонный фактор.

“Заметьте, у всех коронавирусов сезонность есть, поэтому ожидалось, что и у этого будет аналогично. Но у COVID-19 сезонность не прослеживается, потому что его эпидемиологические характеристики отличаются от всех других коронавирусов. То есть выживаемость вируса во внешней среде, способность его переноситься с аэрозолями, с потоками воздуха – это то, что никто спрогнозировать не мог”, – отметил доктор.

По его словам, современный образ жизни людей повлиял на сезонность респираторных вирусов.

“Возможно, если бы на Земле не было такой штуки, как кондиционеры, если бы большая часть физических активностей проходила на свежем воздухе, то сезонность и проявилась бы. Но в условиях того, что у метро сезонности нет, у общественного транспорта сезонности нет, то нет сезонности и у современных респираторных вирусов”, – подчеркнул Комаровский.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.