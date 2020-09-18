 

Комаровский рассказал, почему у COVID-19 не проявилась сезонность

18.09.2020, 18:34, Новости дня

Украинский педиатр Евгений Комаровский на своем сайте объяснил, почему у COVID-19 не проявился сезонный фактор.

“Заметьте, у всех коронавирусов сезонность есть, поэтому ожидалось, что и у этого будет аналогично. Но у COVID-19 сезонность не прослеживается, потому что его эпидемиологические характеристики отличаются от всех других коронавирусов. То есть выживаемость вируса во внешней среде, способность его переноситься с аэрозолями, с потоками воздуха – это то, что никто спрогнозировать не мог”, – отметил доктор.

По его словам, современный образ жизни людей повлиял на сезонность респираторных вирусов.

“Возможно, если бы на Земле не было такой штуки, как кондиционеры, если бы большая часть физических активностей проходила на свежем воздухе, то сезонность и проявилась бы. Но в условиях того, что у метро сезонности нет, у общественного транспорта сезонности нет, то нет сезонности и у современных респираторных вирусов”, – подчеркнул Комаровский.

По состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировано 169 472 случая коронавирусной инфекции, из них 3228 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3468, выздоровело 75 486 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Таяние ледников в Гренландии достигло точки невозврата

14.09 / Ефремова предупредили о тяжелых последствиях отказа от алкоголя в тюрьме

14.08 / В Китае нашли Covid-19 в куриных крылышках из Бразилии, ВОЗ успокаивает — вероятность заразиться через пищу невелика

24.07 / Турция не дала ЮНЕСКО гарантий по сохранности собора Айя-Софии

08.08 / Жертвами пожара в Чехии стали больше 10 человек

31.07 / Путин подписал закон о признании экстремизмом отчуждение территорий России

15.09 / Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения представлен официально

22.08 / В Мали четверо военнослужащих погибли при подрыве автомобиля

25.07 / В Израиле заявили, что нанесли авиаудар по военным объектам в Сирии

01.09 / Эксперты рассказали о происхождении негативных навязчивых мыслей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска