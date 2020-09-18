 

Стало известно, сколько взрослых россиян живут с родителями

18.09.2020, 18:23, Разное

Специалисты фонда “Общественное мнение” (ФОМ) провели исследование, в рамках которого выяснили, с кем взрослые россияне делят жилье. Результаты опроса показали, что большинство совершеннолетних граждан живут со своими супругами.

Выяснилось, что с женами и мужьями живет ровно половина (50%) опрошенных. Однако четверть россиян старше 18 лет (25%) проживает в одиночестве. А с родителями, несмотря на возраст, живет каждый десятый (10%) респондент. Среди них больше всего граждан в возрасте от 18 до 30 и от 46 до 60 лет, сообщает РИА “ФАН”.



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