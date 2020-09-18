Ученые предложили использовать окурки при производстве кирпичей

18.09.2020, 18:17, Разное

Австралийские исследователи провели научную работу, в ходе которой разработали технологию применения сигаретных окурков для изготовления строительных кирпичей. По словам исследователей, реализация поданного ими предложения способна улучшить экологию, снизив при этом энергозатраты на производство стройматериалов.

Согласно предложения ученых, представляющих Мельбурнский королевский технологический институт (Австралия), сигаретные окурки могут быть централизовано собраны и впоследствии переработаны в строительный материал в индустриальных масштабах. При этом, как заявили эксперты, даже добавление в состав кирпичного сырья всего 1% окурков способно, без потери качества изделий, снизить в итоге энергозатраты на их производство на 10%. Примечательно, что использование того же 1% недокуренных сигарет в рамках лишь 2,5% производства кирпичей способно полностью решить вопрос переработки отходов курения.

“Конечной нашей целью является мир, очищенный от сигаретных окурков. Наш план промышленной реализации предлагает практические шаги, необходимые для того, чтобы воплотить предложенную идею в реальность”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Аббас Мохарджерани. Об этом пишет Materials.