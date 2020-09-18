Ученые обнаружили на поверхности Венеры следы древней вулканической активности

18.09.2020, 18:17, Разное

Ученые смогли обнаружить на поверхности Венеры следы древней вулканической активности. Речь идет о некоторых деталях рельефа планеты – тессерах, возможно, образовавшихся в результате извержения вулканов, сообщается в статье Geology.

Наиболее древние ландшафты “близнеца Земли” являются тектонически деформированными областями, как правило, возвышающимися над остальными участками. Тессеры составляют 7% поверхности второй от Солнца планеты. Возраст тессер Венеры оценивается исследователями в 750 млн лет.

Международной команде специалистов удалось выявить “бороздки” в структуре большинства тессер с помощью анализа радиолокационных снимков поверхности Венеры, сделанных в начале 1990-х зондом NASA “Магеллан”. Прибор зафиксировал слоистую структуру древних образований благодаря мощному радару, пробившемуся через плотные облака, которые окружают Венеру. Расслоение тессер вряд ли было бы возможным, если бы в их основе была прочная гранитная континентальная кора.

По словам исследователей, на сегодняшний день на поверхности планеты нет мест, где могли бы сформироваться подобные породы. Температура планеты очень высокая, а давление сравнимо с давлением в 900 метрах на Земле под водой. Ученые пришли к выводу, что причиной образования многих тессер могли быть именно вулканы. Согласно их гипотезе, из-за древних извержений когда-то цветущая планета с умеренным климатом превратилась в ад, так как вулканы выбросили множество пепла и газов в атмосферу, что привело к парниковому эффекту.