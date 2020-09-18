Додон поставил Лукашенко в пример в сфере экономики

18.09.2020, 18:08, Новости дня

Молдавский лидер Игорь Додон поставил в пример белорусского коллегу Александра Лукашенко как образец ведения дел в социально-экономической сфере.

«Мне нравятся очень многие вещи, которые делает Лукашенко, считаю, что нам следует стремиться к такой экономике и социальной сфере, как в Белоруссии. Я был там много раз, видел дороги, был на сельскохозяйственных, промышленных предприятиях. За годы независимости мы все разрушили, а им, благодаря Лукашенко, хватило ума сохранить и приумножить. С этой точки зрения Лукашенко для меня пример», – цитирует Додона РИА «Новости».

Додон при этом не затронул тему последних событий в Белоруссии, пояснив, что не вправе вмешиваться во внутренние дела страны.

Напомним, Додон выдвинулся на выборах главы государства, назначенных на 1 ноября, как независимый кандидат.