СПЧ ООН отклонил российские поправки к резолюции по Белоруссии

18.09.2020, 18:08, Новости дня

Совет ООН по правам человека принял инициированную Германией от имени Евросоюза резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией.

Документ, в частности, призывает белорусского президента Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Так, белорусские власти должны «создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных», передает РИА «Новости».

Также Совет «призывает белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая Координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение законодательства о правах человека, в том числе гражданские и политические права», передает ТАСС содержание документа.

Кроме того, в резолюции говорится, что СПЧ планирует провести «интерактивный диалог» о положении в Белоруссии. Мониторингом ситуации в стране предложено заняться верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В этом документе, к Бачелет обращена просьба «вести тщательный мониторинг положения в области прав человека» в стране в контексте состоявшихся президентских выборов. СПЧ, кроме того, попросил ее подготовить до конца года «устный промежуточный доклад» на эту тему, «за которым последует интерактивный диалог», а также подготовить всеобъемлющий письменный доклад для обсуждения на следующей, 46-й сессии Совета, которая должна состояться в первой половине 2021 года.

В резолюции отмечается, что Совет «сожалеет о том, что правительство Белоруссии не выполнило своих обязательств относительно права избирать и быть избранным».

В понедельник сообщалось, что вопрос о ситуации в Белоруссии включен в повестку дня 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, с предложением обсудить положение дел в республике в срочном порядке выступила Германия от имени Европейского союза.

Ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась в ООН с просьбой послать в республику мониторинговую миссию.

В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о безосновательности отдельного заседания СБ ООН по Белоруссии.

На сессии Совета ООН по правам человека Тихановская в видеообращении заявила, что ситуация в Белоруссии требует незамедлительного вмешательства международного сообщества. Она указала, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались».

Между тем постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе дискуссии в СПЧ ООН заявил о необходимости прервать трансляцию выступления Тихановской, так как оно не предусмотрено процедурой мероприятия.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Координационный совет призвал власти республики немедленно начать переговоры. Лукашенко заявил, что совет является попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.