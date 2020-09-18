 

Алексей Навальный может быть оштрафован за нарушение режима самоизоляции

18.09.2020, 18:02, Разное

Омские врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 сообщили о перепроверке анализов Алексея Навального. Как показал ПЦР-тест, у оппозиционера обнаружен коронавирус.

Медики пояснили, что не проводили ПЦР-тест ранее в связи с тем, что состояние Навального было слишком тяжёлым, а симптомы заболевания не подтверждались.

«Мы, прежде всего, проверяли пациента на другие показатели, более актуальные для его состояния. Также присутствовали некие трудности с расшифровкой записи о выявленных болезнях в диагностической карте, заключение было написано нечетко. В данный момент нам получилось полностью разобраться в диагнозе — это коронавирус. Все данные по новому диагнозу переданы МВД», — прокомментировал информацию заместитель главврача.

По факту нарушения самоизоляции возбуждено дело о привлечении Навального к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей.

«Гражданин Навальный, будучи заражённым коронавирусом, умышленно нарушил самоизоляцию, подвергнув опасности граждан Российской Федерации и ФРГ. Результат положительного теста уже передан в Берлин», — заявил представитель МВД.

В МВД также напомнили, что в случае возвращения из Германии Навальный обязан отбыть карантин сроком 90 дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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