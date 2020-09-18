Ученые: Ультрафиолет может убивать SARS-CoV-2 без вреда для людей

18.09.2020, 17:53, Разное

Японские исследователи в ходе исследования выяснили, что борьбу с коронавирусом можно эффективно вести, используя ультрафиолетовое излучение. По словам исследователей, частицы вируса уничтожаются под воздействием ультрафиолета длиной 222 нанометра.

Во время испытаний ученые, представляющие Университет Хиросимы (Япония), применили излучение специальных ультрафиолетовых ламп, воздействовавших на помещенный на блюдца раствор патогена. Предварительно смесь высыхала, а затем в течение 30 секунд на неё оказывалось воздействие волн длиной 222 нанометра, исходящих от расположенной на высоте 24 сантиметра лампы-излучателя. В результате 99,7% частиц SARS-CoV-2 были уничтожены. Специалисты отметили, что ранее уже была установлена способность волн упомянутой длины уничтожать сезонные вирусы, структурно похожие на источник COVID-19, однакоопыты над микроорганизмами нового типа в данном случае проводились впервые.

Как объяснили эксперты, немаловажным является факт предпочтительности именно ультрафиолета используемой в исследовании длины, так как излучение в 254 нм, традиционно применяемое в медицине для обеззараживания пустых помещений, является вредным для человека, повреждая ткани его организма. Об этом пишет American Journal of Infection Control.