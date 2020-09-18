Ученые выявили смертельную опасность лекарства от коронавируса

18.09.2020, 17:53, Разное

Американские исследователи исследовали лекарства, применяемые для лечения COVID-18. Как оказалось, один из популярных препаратов от коронавируса таит в себе смертельную опасность.

Сотрудники Университета Иллинойса в Чикаго поставили цель узнать больше о побочных действиях тех или иных лекарственных средств. Так, целый ряд антибиотиков оказывает неоднозначное влияние на организм человека. Источником смертельной опасности может быть такое лекарство от коронавируса, как азитромицин. При его приеме без предварительного обследования на предмет наличия противопоказаний такая терапия может закончиться трагедией. Указанный антибиотик способен вызвать у человека сердечный приступ.

Эксперты проверили данные о лечении порядка 44 миллионов пациентов. При сравнении больных, принимавших азитромицин и амоксициллин, выяснилась негативная сторона употребления препарата. Так, если вместе с азитромицином больному дают лекарства, способные воздействовать на электроимпульсы сердца, это приводит к возрастанию случаев нарушений деятельности данного органа.

Из-за приема лекарства у пациентов в 40% чаще повышается риск обмороков, учащения сердцебиения и даже остановки сердца. Также, как сообщают «Национальные новости», опасность несет совмещение азитромицина с антидепрессантами, средствами для понижения артериального давления, противомалярийными лекарствами и опиоидами.