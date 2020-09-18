 

Дочь Любови Успенской в слитном купальнике выставила свои картины на аукцион

18.09.2020, 17:53, Разное

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина живет вдали от матери в США после ссоры с «королевой русского шансона». Недавно девушка разместила в Сети объявление об аукционе собственных картин, снабдив публикацию фотографией в слитном купальнике.
Татьяне Плаксиной 30 лет, несмотря на это девушка практически никогда не работала. Ранее ее содержала мама, популярная певица Любовь Успенская, однако после ссоры и обвинений со стороны дочери звезда эстрады отказалась далее финансировать наследницу. Плаксина перебралась в Соединенные Штаты и пытается устроиться там на постоянное проживание. Как известно из ее публикаций в соцсетях, она занимается спортом, медитирует и рисует картины. Также известно, что Плаксина хорошо играет на фортепиано и поет, но эти таланты дочь певицы пока не реализовала.

Возможно, преподавание авторских курсов и практик духовного роста, что также, по данным СМИ, стало частью бюджета девушки, не приносит много средств. По крайней мере, в новом посте на странице собственного профиля в Instagram она объявила о намерении пустить с молотка некоторые свои картины. Также на аукционе будут выставлены и работы других мастеров, имена которых Татьяна Плаксина не назвала. При этом девушка вместе с заметкой о грядущей продаже выложила в Сеть и свое новое фото. На нем дочь Любови Успенской предстала в слитном купальнике, демонстрируя стройную и привлекательную фигуру.

При этом фоном для снимка стали те самые полотна ее работы, которые любой из ценителей искусства сможет приобрести. Плаксина назвала точное время старта торгов, – 21:00 по Москве, призвав подписчиков не пропустить это событие. Дочь Любови Успенской и Александра Плаксина переехала к отцу из-за скандала, связанного с обвинениями в адрес матери. Наследница звезды заявляла, что Успенская помешала ее карьере и не давала развиваться. Как пишет «Глобалмск», с матерью мириться она пока не планирует.



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