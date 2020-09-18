 

Трамп согласился помиловать Ассанжа в обмен на информацию о взломе Демократической партии

18.09.2020, 17:50, Разное

…в обмен на информацию о взломе Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп согласился помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, если тот раскроет личности стоявших за взломом серверов Демократической партии в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой адвоката Дженнифер Робинсон.

По словам защитника Ассанжа, она присутствовала при встрече близких к Трампу экс-конгрессменов, которые и выдвинули предложение «идентифицировать источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некую форму помилования для Ассанжа».

Джулиан Ассанж был задержан в апреле 2019 года в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался последние несколько лет. США требовали от Великобритании экстрадиции основателя WikiLeaks: американская сторона обвиняет его в шпионаже и раскрытии секретной информации, в том числе публикации писем со взломанных серверов Демократической партии США.

Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем. В США основателю WikiLeaks за вменяемые преступления могло грозить 175 лет тюрьмы.

Источник: Новая газета



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