 

Госдеп оценил влияние разногласий по Белоруссии на диалог РФ и США

18.09.2020, 17:48, Новости дня

Соединенные Штаты продолжат вести диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии, сообщил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

«У нас должны быть отношения с Россией. Это очень ясно… Даже если мы по многим вопросам не согласны, всегда есть другие вопросы, которые США и РФ должны обсуждать. Это включает Северную Корею, контроль над вооружениями, целый спектр вопросов… И мы продолжим этот диалог», – цитирует Кента РИА «Новости».

Напомним, Москва указывала Вашингтону на недопустимость попыток дестабилизации в Белоруссии.

Госсекретарь Помпео на выражал Литве признательность за «лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны».

Вместе с тем Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «избранным лидером республики». В ответ в белорусском парламенте обвинили Литву в грубом вмешательстве во внутренние дела республики и проявлении открытого неуважения к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство.



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