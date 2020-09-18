Сентябрь без нового iPhone: впервые за 8 лет Apple не представила новый смартфон

18.09.2020, 17:35, Новости дня

На днях компания Apple провела так называемую большую презентацию новых моделей гаджетов. Мероприятие удивило экспертов отсутствием очередной версии iPhone.

По словам специалистов, это очень настораживает, поскольку это первый случай, когда сентябрьская презентация Apple прошла без демонстрации нового смартфона. Такого не было с 2012 года.

Впрочем, теперь в центре внимания оказались умные часы Watch Series SE, которые в целом компенсировали «потерю». Скорее всего, новая линейка смартфонов будет представлена публике в ближайшее время. Кроме того, бизнес компании Apple идет неплохо, несмотря на все трудности 2020 года, отмечают специалисты. Так что паниковать по поводу непредставления iPhone пока не стоит.