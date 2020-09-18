 

Эксперты назвали самые большие киберугрозы первой половины текущего года

18.09.2020, 17:35, Новости дня

По словам представителей специалистов по кибербезопасности компании Group-IB, в первой половине 2020 года хакеры значительно увеличили количество фишинговых атак. Напомним, что в этом случае главной целью является завладение личными данными пользователей.

Кроме того, значительно больше, чем в предыдущие годы, злоумышленники запускали банковские трояны. Здесь уже речь идет о похищении денежных средств.

Количество вирусов-ширфровальщиков уменьшилось. Зато на долю фишинга уже приходится почти половина всех поддельных страниц в глобальной сети. За последнее время количество фишинговых атак удвоилось, уточняют специалисты. Поэтому специалистам по кибербезопасности стоит обращать на них особое внимание.



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