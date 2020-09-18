Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина, Полина Аскери, Борис Белоцерковский и другие на открытии выставки “Теория обратного взрыва”

18.09.2020, 17:34, Разное

Гостями выставки стали коллекционеры, галеристы, крупные девелоперы, риэлторы, искусствоведы, дизайнеры, архитекторы, журналисты, арт-эдвайзеры, блогеры, деятели искусства и культуры, а также светская Москва: Ольга Свиблова, Полина Аскери-Белоцерковская, Юрате Гураускайте, Дарья Михалкова, Александр Соркин, Мария Лобанова, Сергей и Екатерина Кожевниковы, Дарья Повереннова, Ирина Чайковская, Борис Белоцерковский, Олеся Кожина, Виктория Манасир и другие.

Ольга Свиблова и Василий Клюкин Дарья Повереннова Алика Смехова Оксана Воеводина Дарья Михалкова Ирина Чайковская и Полина Аскери-Белоцерковская Борис Белоцерковский Евгения Попова

Василий Клюкин не так давно начал свой выставочный путь, но несмотря на это, уже добился больших успехов. В 2018 году в Государственном Русском музее художник представил свою серию работ In Dante Veritas, вдохновленную “Адом” Данте. Далее коллекция демонстрировалась в Арсенале во время Венецианской биеннале 2019, после чего была перевезена в Люцерн, где ее можно увидеть и сегодня в рамках выставки под открытым небом “Арт-панорама Inferno”. Работы Василия успешно продаются на торгах Phillips и самых значимых благотворительных аукционах – amfAR, UNICEF, LDF и прочих.

Маргарита Пушкина Мария Лобанова Вероника Федорова Юрате Гураускайте Сергей и Екатерина Кожевниковы

Виктория Манасир Виталий КозакКроме того, Клюкин – исследователь жизни, философ, путешественник и экспериментатор. Приняв как мантру изречение Эйнштейна “Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного”, Василий побывал в различных уголках Земли, включая Северный Полюс, Эверест, водопад Анхель и тропические леса Амазонки, индийские трущобы, управлял самолетом и вертолетом, встречался с Далай-Ламой и Ричардом Бахом, прыгал с 200-метровой телебашни – испытывал себя на прочность и расширял собственные границы в поисках новых знаний. В процессе своих путешествий, и видя все, к чему приводит взаимодействие человека и природы, Клюкин стал эко-активистом.

Василий Клюкин Вот и в центре внимания его новой выставки “Теория обратного взрыва” – антропогенное загрязнение, вред, наносимый человеком окружающей среде, превращение в пустыни отдельных территорий нашей планеты и их безрадостное существование в ожидании возрождения. Официально экспозиция открылась в Москве 16 сентября, но и до этого успела привлечь внимание многих ценителей искусства. Проект объединяет две серии работ – “Рельеф” и “Живые скульптуры”.

“Теория Обратного Взрыва” (Москва) и “Майнд Порт” (Лондон) – спецпроект английской Simon Lee Gallery совместно со скульптором Василием Клюкиным. Основанная успешным арт-дилером, работавшим также в Венецианском Гуггенхайм, галерея из Лондона имеет филиалы в Нью-Йорке и Гонконге, и в этом году впервые открыла временное пространство в Москве.