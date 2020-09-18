Муж принцессы Беатрис нанял на работу свою бывшую девушку

18.09.2020, 17:34, Разное

В июле внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – вышла замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Казалось бы, теперь СМИ будут реже писать об этой паре, но не тут-то было. Очередной новостной повод подкинул прессе Эдоардо, который нанял на работу свою бывшую девушку и мать своего 4-летнего сына Вулфи, Дару Хуанг.

Дара ХуангВ этом можно было бы заподозрить романтический подтекст или элемент блата, если бы Хуанг не была настоящим профи своего дела. Моцци управляет компанией Banda, занимающейся девелопментом и дизайном интерьера, а Хуанг – архитектор, основавшая компании Design Haus Liberty и Vivahouse. По просьбе Эдо она возьмется за несколько его проектов – в частности, в лондонском Ноттинг-Хилле. Теплые отношения между Эдо и Дарой объясняет и тот факт, что она числилась в первоначальном списке гостей на его свадьбе – до того, как COVID-19 внес в него свои коррективы.

Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 3-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.