Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

18.09.2020, 17:23, Разное

Обычный путь от дома до улицы превратился в кошмарный аттракцион для двух женщин на востоке Москвы. Им не посчастливилось зайти в грузовой лифт за мгновение до сбоя.

Инцидент произошел в пятницу утром на улице Краснобогатырская, неподалеку от станции метро Преображенская площадь. В результате внезапной неполадки лифт с двумя пассажирами сорвался в шахту многоэтажного дома. Кабина буквально пролетела несколько этажей вниз. Жизни жительниц спас вовремя сработавший экстренный тормоз.

Одной из потерпевших оказалась 18-летняя студентка, которая хотела спуститься вниз с 13 этажа, чтобы выгулять собаку. Вместе с ней в кабине оказалась 56-летняя соседка, проживавшая несколькими этажами выше. По словам девушки, лифт начал падать через несколько секунд после закрытия дверей. Он резко остановился в районе 11-го этажа: обе пассажирки упали на пол, одна из них сильно ушибла спину. Они связались с диспетчером с помощью тревожной кнопки и около 40 минут ждали помощи. Затем лифт запустили вверх. На 15-м этаже дверь открыли спасатели, которые вызволили женщин.

После происшествия женщин осмотрел врач. От госпитализации они отказались. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося. В ходе расследования они планируют установить наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Жители подъезда, в котором находится лифт, утверждают, что подобные случаи происходят регулярно. Так, около месяца назад у лифта оборвался один из тросов. В этот момент в кабине находился мужчина со своей девятилетней дочерью. К счастью, никто не пострадал.

В июле аналогичный инцидент произошел в одном из многоэтажных домов на Высоковольтном проезде в районе Алтуфьево. Лифт с пассажиркой внутри сорвался в шахту и остановился лишь благодаря экстренному тормозу. Женщину спасали сотрудники экстренных служб, она осталась цела.