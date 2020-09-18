 

Названы самые богатые российские чиновники по версии Forbes

18.09.2020, 17:23, Разное

Авторитетный финансовый журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников по уровню доходов за 2019 год. Их распределили в соответствии с данными деклараций.

На первом месте оказался депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, заработавший 6,2 миллиарда рублей. За ним следует депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок с 5,4 миллиарда рублей. Бронза досталась депутату заксобрания Челябинской области Константину Струкову, чей доход за 2019 год составил 5,05 миллиарда рублей, передает “Москва 24”.

В топ-10 также вошел сенатор Совета Федерации Валерий Пономарев с доходом в 2,79 миллиарда рублей и парламентарий Госдумы Григорий Аникеев, заработавший 2,3 миллиарда рублей. Чуть меньше получили спикер Московской городской думы Алексей Шапошников и генеральный директор “Ростеха” Сергей Чемезов с 1,95 и 1,91 миллиарда рублей соответственно.



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