Супруг Наташи Королевой Тарзан анонсировал важное заявление

18.09.2020, 17:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Тарзан (Сергей Глушко) опубликовал видеообращение, в котором анонсировал, что завтра, 19 сентября, он сделает важное заявление. Супруг Наташи Королевой, которого недавно уличили в измене жене, попросил поклонников следить за лентой новостей.

Во время записи видео Сергей Глушко ехал в автомобиле. Больше никакой информации по поводу анонсированного заявления он не предоставил. Подписчики думают, что Тарзан объяснит скандальную ситуацию, которая произошла с Анастасией Шульженко. Актриса заявила: на протяжении полутора лет у нее был роман с супругом Наташи Королевой. Кроме этого, она сообщила, что ждет ребенка, а также обнародовала интимные кадры со стриптизером в эфире программы «На самом деле». На снимках Сергей Глушко обнимает свою молодую любовницу, которая стоит в одном полотенце.

Тарзан недавно опубликовал видео, в котором признался, что действительно изменил своей супруге. По его словам, девушки «накачали» его запрещенными препаратами. Однако эта запись была доступна недолго, так как артист ее удалил. Поклонники пары предполагают, что эта ситуация закончится разводом. Пока Наташа Королева была в отпуске, Сергей Глушко проводил дома время в компании молодых девушек.