В США запретят поддержку приложений WeChat и TikTok с 20 сентября

18.09.2020, 17:15, Новости дня

Министерство торговли США вводит запрет на любое предоставление услуг по распространению или поддержке китайских мобильных приложений WeChat и TikTok на национальной территории с 20 сентября. Кроме того, в Соединенных Штатах будут запрещены платежи внутри WeChat.

С 20 сентября запрет коснется службы хостинга и доставки контента для приложения WeChat, а с 12 ноября подобный запрет распространится и на приложение TikTok. При этом запрет не затронет американские компании, действующие за пределами Соединенных Штатов.

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6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий любые транзакции между американскими компаниями и китайской компанией ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok. Предусматривалось, что запрет начнет действовать через 45 дней.

В указе говорилось, что «распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и компаниями Китайской Народной Республики, и принадлежащих им, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

Трамп, ссылаясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, постановил, что любая транзакция с ByteDance будет запрещена с 20 сентября. Подобный указ был издан и в отношении действия приложения WeChat.

Любая компания, нарушившая президентский указ, может столкнуться с санкциями.