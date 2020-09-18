В Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер — 2020»

18.09.2020, 17:15, Новости дня

Благодаря тесному сотрудничеству со странами-партнерами, Грузия стала более сильной и безопасной. Об этом заявила президент Саломе Зурабишвили на церемонии закрытия многонациональных учений «Достойный партнер — 2020» (Noble Partner — 2020). По словам президента, тот факт, что несмотря на пандемию в Грузии в пятый раз состоялись многонациональные манёвры, является «ярким примером постоянно растущего сотрудничества».

«Наша цель — создать современные, боеспособные и совместимые с НАТО силы обороны, которые, помимо выполнения задач национальной обороны, будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе», — сказала Зурабишвили и отметила, что сотрудничество с партнерами и совместные учения приближают Грузию к главной цели — членству в НАТО.

Президент Грузии отдельно поблагодарила Соединенные Штаты Америки за оказанное Грузии «особое доверие и поддержку».

«Углубление стратегического партнерства с США является одним из важнейших приоритетов Грузии… В течение лет были предприняты особые усилия по углублению сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности, и сегодня мы находимся качественно на новом уровне», — заявила президент.

В свою очередь посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что успешное проведение учений означает послание «друзьям и недругам» о том, что «вместе мы сильнее».

«Эти учения направлены не только на повышение совместимости наших сил, они также четко демонстрируют способность организовать учения несмотря на пандемию, и шлют четкий сдерживающий сигнал всем агрессорам», — заявила Дегнан.

Напомним, ежегодные учения Noble Partner проходят в Грузии уже в пятый раз. Их организаторами являются министерство обороны Грузии и европейское командование американской армии. В манёврах, которые начались 7 сентября, принимали участие более 2,7 тысячи военных из Грузии и четырех стран-членов НАТО: США, Великобритании, Франции и Польши.

Реакция России

Тем временем сотрудничество Грузии с Соединенными Штатами в очередной раз подверглось критике со стороны России. В интервью российским СМИ 17 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил США в провоцировании российско-грузинской войны в 2008 году.

«Все помнят, как происходили события 2008 года, как там находились американские инструкторы и тренировали грузинскую армию. Американцам было прекрасно известно о несдержанности Михаила Саакашвили (президент Грузии в 2004-2013 гг.), который растоптал все договоренности и отдал преступный приказ», — заявил Лавров.

В то же время министр иностранных дел России высказал уверенность в том, что отношения с Грузией «восстановятся» и «наладятся».

«Мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие партии в правящих элитах. Убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость, взаимная тяга наших народов. Провокаторы, которые пытаются не позволить Грузии вернуться на нормальные рельсы отношений с Россией, будут посрамлены», — сказал Лавров.

Примечательно, что согласно опубликованному 17 сентября последнему исследованию Международного Республиканского Института (IRI) (американской неправительственной организации, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов), поддержка пророссийский партии «Альянс патриотов» среди грузинских избирателей составила 3%.

На выборах в октябре 2016 года «Альянс патриотов Грузии» набрал чуть более 5% голосов и впервые попал в парламент. «Альянс» получил тогда 6 парламентских мандатов из 150-и.

Мнение экспертов

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе назвал комментарии главы российского МИДа по поводу сотрудничества Грузии с США «циничными, но привычными».

По словам эксперта, Лавров в очередной раз озвучил «типичные, набившие оскомину послания российской пропаганды», в частности о том, что якобы именно по вине США испортились отношения Грузии и России, и что если Тбилиси откажется от западного пути развития, Грузия сможет восстановить свою территориальную целостность.

«Российская неофициальная оккупация Цхинвальского региона и Абхазии началась в начале 1990-ых, когда о сотрудничестве Грузии и США не было и речи. Переложить ответственность за оккупацию Грузии на Соединенные Штаты — это верх цинизма, но российские чиновники этого не чураются», — говорит эксперт.

Читадзе отметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки», что пророссийская партия «Альянс патриотов» пропагандирует аналогичные послания, требуя отказаться от атлантического вектора и объявить Грузию военно-нейтральным государством.

Эксперт Георгий Шавшишвили считает, что именно военное сотрудничество с США и НАТО является гарантией безопасности Грузии.

«Главная угроза для безопасности Грузии исходит от России, так что вряд ли стоит ожидать от российского руководства положительных оценок по поводу углубления отношений Грузии со своими западными партнерами. Самое важное для нашей страны — продолжить интенсивное сближение с НАТО. «Достойный партнер» и другие совместные учения играют решающую роль в продвижении Грузии на пути евроатлантической интеграции», — резюмировал эксперт.