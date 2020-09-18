Главы регионов Восточной Германии высказались в пользу «Северного потока – 2»
18.09.2020, 17:08, Новости дня
Премьеры земель из Восточной Германии выступили за достройку «Северного потока – 2», об этом говорится в документе, который был принят по итогам встречи в Берлине глав шести регионов.
Документ был принят после встречи глав Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга – Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, передает ТАСС.
Проект газопровода важен для энергоснабжения страны и Европы в целом, подчеркивается в заявлении.
«Нужно посмотреть на то, какие последствия имел бы выход из этого проекта. Здесь премьер-министры едины во мнении, что они были бы значительными, прежде всего для энергоснабжения», – подчеркнул правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, также занимающий пост председателя в конференции глав восточногерманских земель.
«Мы дали ясно понять, что осознаем значение проекта», – отметил он.
«Северный поток – 2» играет решающую роль в рамках энергетической и климатической политики Германии, потому премьеры пришли к выводу, что хотят его продолжать, заключил бургомистр.
Премьер Саксонии Михаэль Кречмер отметил, что газопровод нужен стране «с экономической точки зрения» и для сохранения связей с Россией.
В пятницу бундестаг Германии большинством голосов отказался голосовать по предложению об остановке проекта «Северный поток 2».
Напомним, оппозиционная партия «Зеленые», которая не входит в правительство Германии, призывала закрыть проект «Северный поток – 2» из-за новых данных по ситуации с Навальным.
В четверг Европарламент призвал ввести санкции против РФ в духе американского «акта Магнитского», а также остановить строительство «Северного потока – 2».
Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2».
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