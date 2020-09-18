Аксенов отреагировал на сюжет американского телеканала о Крыме

18.09.2020, 17:08, Новости дня

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сюжет телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами неких «украинских подразделений в Крыму».

«Конечно, никаких «украинских подразделений» в Крыму нет и быть не может. Возможно, эта странная и провокационная информация является следствием географического идиотизма, свойственного многим американским журналистам и политикам», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, NBC News заявило об «украинских подразделениях в Крыму» в связи со слухами о якобы имевшем место «сговоре» РФ с боевиками в Афганистане. По версии NBC News, это стало «возмездием» за поддержку американцами «украинских подразделений в Крыму»

В свою очередь посольство РФ в Вашингтоне потребовало от США объяснений в связи с сюжетом телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами неких «украинских подразделений в Крыму».

Между тем, по словам главы региона, не секрет и не новость, что США поддерживают и подстрекают киевский режим в его деструктивной деятельности по отношению к Крыму.

«Это касается в том числе попыток шпионажа и совершения терактов на нашей территории. Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан», – отметил Аксенов.

В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств данной информации, глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что считает эти утверждения СМИ недоказанными.

В апреле готовивших теракты украинских разведчиков задержали в Крыму.

В 2019 году в Крыму задержали готовившего теракт сторонника украинских экстремистов.

В мае 2018 года ФСБ пресекла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Украины при поддержке СБУ.

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами «украинских подразделений» в Крыму, сказал газете ВЗГЛЯД, что на действия США на полуострове надо реагировать по-индейски.