 

В Белоруссии сказали, каким будет ответ на европейские санкции

18.09.2020, 17:08, Новости дня

Белоруссия может принять ответные шаги против Евросоюза в случае принятия антибелорусских санкций. По словам главы МИД республики Владимира Макея, они затронут функционирование иностранных СМИ в стране.

«Естественно, в случае если будут приняты какие-то санкционные меры в отношении Белоруссии, то, думаю, и белорусским государством будут приняты соответствующие шаги, связанные, скажем так, с внутриполитическим функционированием государств. Это может касаться и политической системы, и функционирования иностранных СМИ, аккредитованных в Белоруссии, и ряда других шагов», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии, причем санкции в ее рамках потребовали распространить и на россиян.

Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».



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