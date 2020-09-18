 

Простыми словами о диабете второго типа

18.09.2020, 17:05, Разное


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Почему появляется сахарный диабет 2 типа?

При сахарном диабете второго типа тело не отвечает на инсулин – гормон, который проводит глюкозу внутрь клетки. Инсулина становится все больше, а реакция на него – меньше. Это называется инсулинорезистентность. В результате сахар не попадает в клетку и перестает работать как источник энергии. Он откладывается на наших боках, накапливается в крови и приводит, главным образом, к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как узнать, что я группе риска?

Предвестники болезни – лишний вес, нездоровая диета, богатая быстрыми углеводами, и недостаток физической активности. Риск получить диагноз «сахарный диабет 2 типа» увеличивается за счет наследственной предрасположенности. Если ваши родственники страдали от СД2, к сожалению, вам тоже стоит опасаться этой болезни.


Источник: https://idf.org

 

Как заподозрить диабет второго типа?

Симптомы диабета могут не проявляться годами, а высокий уровень сахара в крови или моче обнаружится случайно при обследовании у врача. Впрочем, часто будущего диабетика можно приметить еще на пороге. В большинстве случаев это будет человек за 45 с избытком килограммов, которые лежат «спасательным кругом» на талии. Большой объем талии – один из внешних признаков метаболического синдрома, начального этапа нарушений углеводного обмена.

В запущенных случаях избыток сахара в крови может давать симптомы, схожие с признаками диабета 1 типа.


https://idf.org

Чем подтвердить диагноз?

При подозрении на диабет стоит обратиться к терапевту или врачу общей практики. Он назначит анализы для проверки уровня глюкозы:

  • кровь натощак из пальца и из вены;

  • определение глюкозы и кетоновых тел в моче;

  • кровь на гликированный гемоглобин;

  • в некоторых случаях – тест на глюкозотолерантность, когда за два часа до замера сахара надо выпить стакан сладкой воды.

Понятно, а это лечится?

Сахарный диабет можно вылечить только в самом начале – на этапе метаболического синдрома или преддиабета, когда поджелудочная еще вырабатывает инсулин, но меньше необходимого. В это время еще нет необратимых изменений в сосудах и нервах – главной причины, почему опасен диабет. 

Изменить будущее возможно движением и диетой. Международная диабетическая федерация рекомендует снизить дневной калораж до 1200 калорий до тех пор, пока индекс массы тела не войдет в норму. Для этого стоит отдать предпочтение овощам и продуктам с низкой гликемической нагрузкой.

Кажется, мне уже поздно решать проблему диетой. Теперь – «все»? 

Если диагноз уже поставлен и глюкоза в крови выше нормы, ситуацию, к сожалению, не вернуть к исходным позициям. Для того, чтобы избежать осложнений сахарного диабета – болезней сердца, глаз и почек – надо принимать сахароснижающую терапию. Есть несколько лекарственных групп, которые помогают поддерживать углеводный обмен.

В первую очередь, это метформин и препараты сульфонилмочевины. Несколько лекарств одновременно прописывают, если уровень гликированного гемоглобина превышает 7,5%. Врач может назначать разные комбинации и дозировки: они зависят от эффективности лечения в каждом конкретном случае. При переходе с одного препарата на другой или добавлении нового медикамента обычно проходит от 3 до 6 месяцев. За это время можно понять, помогают ли выписанные лекарства справиться с сахарной нагрузкой. В запущенных ситуациях назначается инсулин. Его могут подкалывать курсами или назначить домашние инъекции. 

Дайте хоть какую-то надежду!

Даже когда прошлое не вернуть и приходится поддерживать здоровье медикаментозно, контроль сахарного диабета частично остается в наших руках. Например, снижение веса до нормальных значений увеличивает эффективность лекарственной терапии СД2, а депрессия ухудшает прогноз болезни. Поэтому, на какой бы стадии диабета вы ни оказались, стоит полюбить вкус сочных овощей и держать голову вверх.



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