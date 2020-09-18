Андерс Брейвик нанял Эльмана Пашаева для помощи в досрочном освобождении

18.09.2020, 17:02, Разное

Осуждённый в Норвегии террорист Андерс Брейвик, обратившийся к властям с просьбой о досрочном освобождении, планирует воспользоваться услугами российского адвоката Эльмана Пашаева, лишённого в России адвокатского статуса.

По словам Брейвика, его впечатлили выдающиеся успехи Пашаева по делу Михаила Ефремова.

Просьбу Брейвика о досрочном освобождении поддержали российские деятели культуры, в том числе многие актёры театра «Современник», художники, акционисты и галеристы. В открытом письме к Верховному суду Норвегии указано, что Брейвик «мог бы стать неплохим киноактёром и зарабатывать миллионы», чем принёс бы обществу куда больше пользы, чем находясь в тюрьме. Сам Эльман Пашаев назвал дело Брейвика сфабрикованным, заявил о наличии у Брейвика алиби и пообещал добиться полной отмены приговора.

– А вы видели, как Брейвик в кого-то стреляет? Вы не видели, я не видел, никто не видел. Но все почему-то называют его преступником. А что, если произошла трагическая случайность, и в людей стрелял другой человек? Например, это мог бы быть Михаил Ефремов. Мы точно не знаем, кто. А если не знаем, то значит, что никто и не стрелял. Брейвика нужно отпустить и помочь ему трудоустроиться учителем в школу, — сказал Эльман Пашаев.