 

В санкционный список ЕС по Белоруссии захотели включить россиян

17.09.2020, 0:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Европарламенте предложили внести россиян в список санкций против Белоруссии, голосование запланировано на четверг, об этом говорится в проекте резолюции парламента.

«Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима (Александра) Лукашенко в Белоруссии», – цитирует РИА «Новости» сообщение Европарламента.

В проекте резолюции отвергаются результаты президентских выборов в Белоруссии, заявляется о поддержке мирной передачи власти в республике по итогам национального диалога, приветствуется белорусский координационный совет оппозиции «как временное представительство народа Белоруссии».

В документе также изложено требование об освобождении всех задержанных в связи с последними событиями в стране.

«Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами», – отмечается в проекте.

Ранее сообщалось, что Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии. Немецкий политолог Александр Рар назвал поведение Кипра ударом для ЕС.

Кроме того, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.



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