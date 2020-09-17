США и Британия вновь призвали Россию расследовать ситуацию с Навальным

17.09.2020, 0:48, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с британским коллегой Домиником Раабом вновь призвал Россию расследовать «подтвержденное отравление» российского блогера Алексея Навального.

«Мы осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального. Применение химического оружия недопустимо ни при каких условиях», – приводит слова Помпео ТАСС.

По версии госсекретаря США, такая же ситуация якобы имела место в британском Солсбери в 2018 году в связи с предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Это верно и сейчас в данном случае. Я и Доминик Рааб вместе с коллегами по «семерке» призвали Россию к полной прозрачности. Мы повторяем этот призыв и сейчас», – сказал Помпео.

Глава британского МИД в своем выступлении пожелал скорейшего выздоровления Навальному и вновь выступил с утверждением о том, что объяснить причину произошедшего с блогером должны российские власти.

«Использование запрещенного химического оружия является нарушением соответствующей конвенции. За подобные действия должна следовать ответственность, и вместе со всеми нашими союзниками мы работаем над тем, чтобы это так и было», – сказал Рааб.

«Я считаю, что российское правительство обязано объяснить, что произошло с Навальным и провести подробное и прозрачное расследование. С точки зрения Соединенного Королевства, здесь сложно увидеть какое-либо иное объяснение кроме того, что произошедшее было организовано российскими разведслужбами», – сообщил глава внешнеполитического ведомства Великобритании после переговоров в госсекретарем США.

Во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента заявил, что Евросоюз рассматривает ситуацию с блогером как «покушение на убийство с использованием химоружия».

Утверждение главы ЕК об «отравлении» Навального в Кремле назвали ангажированным. При этом РФ указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» блогера.

Более того, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подчеркнул, что на момент вылета в Германию в организме Навального отравляющих веществ не было.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос РФ по инциденту с блогером.

В понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что РФ сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры РФ в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает РФ материалы по делу Навального.