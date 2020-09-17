 

Мэр Нью-Йорка уйдет в отпуск ради экономии. Сотрудники мэрии будут работать бесплатно по одной неделе в году

17.09.2020, 0:40, Новости дня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что около 500 работников его аппарата, в том числе и он, уйдут в неоплачиваемый отпуск на одну рабочую неделю, чтобы сократить дефицит городского бюджета. Об этом 16 сентября заявила пресс-служба ведомства.

Неоплачиваемые дни будут вводить с октября 2020 года по март 2021 года, отметили в городской администрации.

“Это болезненный шаг, но он подтвердит то, насколько мы привержены ответственному подходу к составлению бюджета”, – заявил мэр.

Глава Нью-Йорка заявил, что во время своего отпуска продолжит работать.

По словам Блазио, казна Нью-Йорка из-за пандемии COVID-19 потеряла $9 млрд, что вынудило урезать расходы на $7 млрд. Ожидается, что решение позволит сократить на 12% бюджет мэрии из запланированного на 2021-й финансовый год.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Лидером по масштабу распространения вируса являются США. По данным Университета Джонса Хопкинса на 16 сентября, число инфицированных в стране достигло 6,62 млн, умерло более 196 тыс., излечилось 2,495 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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