 

Прокурора Тернопольской области могут уволить сразу после назначения из-за пьянки на рабочем месте

17.09.2020, 0:40, Новости дня

В Тернополе разгорелся скандал вокруг нового главы областной прокуратуры Николая Петришина. Как написал в Facebook адвокат Роман Маселко, он в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю своего назначения, где оскорблял подчиненных.

“Из моих источников известно, что, изрядно выпив, он потребовал от подчиненных клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы. А если они не будут подчиняться, то пообещал их “е…ать, как тупых свиней”, – сообщил Маселко.

По его словам, зампрокурора Александр Божко заявил Петришину, что такое поведение недопустимо, и пожаловался на начальника в Офис генпрокурора. Генеральная инспекция якобы хотела проверить главу прокуратуры на алкоголь, но тот отказался, утверждает адвокат.

Новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин проявився у перший же ж день.Вчора з нагоди свого…

Posted by Roman Maselko on Teisipäev, 15. September 2020

На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, генинспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, пишет сайт Terminovo.

Издание “Тернополяни” утверждает, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и неподобающее должности прокурора области поведение.

30-летнего Петришина представили коллективу прокуратуры Тернопольской области 14 сентября. До этого он работал в военной прокуратуре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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