Мнение: “Через 30 лет дети будут петь о вас песни”.

17.09.2020, 0:35, Разное



Схема украинской коррупции с участием семейства Байденом.

Вышла свежая серия "пленок Деркача" с записанными разговорами Байдена и Порошенко.

Как уже ранее отмечалось, этот сериал будет идти до выборов президента США.

Из интересного:

1. Представлены документы указывающие на соучастие в коррупции на Украине экс-президента Польши Квасневского, получившего 1 млн. евро за "консультации".

2. Деньги отмывались через "Бурисму". Деньги выводили через литовскую дочку "Приватбанка". Со счетов "Бурисмы" деньги выводились на счет кампании сына Байдена. Хантер Байден получил 3 млн. 400 тыс. долларов.

3. Байден после победы Трампа заверял Порошенко, что "все будет как раньше" и называл Трампа собакой, над чем Порошенко смеялся. Также Байден заверял Порошенко, что через 30 лет дети будут петь песни о Порошенко, который является "отцом нации".

4. Генпрокуратура Украины при Рябошапке разворовала 7 млн. долларов США, из них 1 млн. на отели и фуршеты. Разворовавшие деньги работники прокуратуры также сливали в посольство США материалы уголовных дел. Госдеп интересовался вопросами расхищения этих средств, но судя по всему не слишком активно.

И так далее.

UPD1: Вырезки с разговорами Байдена и Порошенко.

UPD2: Полная запись интервью с непосредственными участниками коррупционной схемы.