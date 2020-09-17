 

Мнение: “Через 30 лет дети будут петь о вас песни”.

17.09.2020, 0:35, Разное


Схема украинской коррупции с участием семейства Байденом.

Вышла свежая серия "пленок Деркача" с записанными разговорами Байдена и Порошенко.
Как уже ранее отмечалось, этот сериал будет идти до выборов президента США.

Из интересного:

1. Представлены документы указывающие на соучастие в коррупции на Украине экс-президента Польши Квасневского, получившего 1 млн. евро за "консультации".
2. Деньги отмывались через "Бурисму". Деньги выводили через литовскую дочку "Приватбанка". Со счетов "Бурисмы" деньги выводились на счет кампании сына Байдена. Хантер Байден получил 3 млн. 400 тыс. долларов.
3. Байден после победы Трампа заверял Порошенко, что "все будет как раньше" и называл Трампа собакой, над чем Порошенко смеялся. Также Байден заверял Порошенко, что через 30 лет дети будут петь песни о Порошенко, который является "отцом нации".
4. Генпрокуратура Украины при Рябошапке разворовала 7 млн. долларов США, из них 1 млн. на отели и фуршеты. Разворовавшие деньги работники прокуратуры также сливали в посольство США материалы уголовных дел. Госдеп интересовался вопросами расхищения этих средств, но судя по всему не слишком активно.

И так далее.

UPD1: Вырезки с разговорами Байдена и Порошенко.

UPD2: Полная запись интервью с непосредственными участниками коррупционной схемы.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Мнение: Об эротических фантазиях и нижнем белье Марии Захаровой

24.07 / Личное: Как Бочкарёва родила Ефремова

01.08 / Оксана Самойлова после несостоявшегося развода анонсировала запуск четырех новых проектов

23.08 / Медики назвали признаки, когда нельзя пить алкоголь

12.07 / Эксперты проанализировали заявления о вреде масок от коронавируса для мозга

16.09 / Диджитал-кочевничество: шесть идеальных мест для удаленной работы

28.06 / О типичных нарушениях в ходе голосования о поправках

26.08 / Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении “тайной” комнаты

01.09 / Мнение: “В моменте”

06.07 / Скандалы: Обнуление гражданского самолётостроения России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска