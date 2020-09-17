 

Российское посольство запросило у МИД ФРГ разрешение на посещение Навального

17.09.2020, 0:05, Разное

Посольство РФ в Берлине направило ноту в МИД Германии для обеспечения консульского доступа к политику Алексею Навальному. Об этом сообщает «Коммерсант» без указания источника, а также собеседник Интерфакса.

По информации газеты, нота была направлена в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Ее 36-я статья предписывает, что консульские должностные лица могут иметь доступ к гражданам, чью страну они представляют.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в берлинской клинике «Шарите», он уже в сознании.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». РФ отрицает, что Навальный был отравлен и говорит, что Германия пока не предоставила никаких данных.

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Источник: Новая газета



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