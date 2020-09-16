Стало известно, на сколько вырастут цены на сигареты в России

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16.09.2020, 23:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство финансов подтвердило планы по увеличению акцизов на табак на 20% в 2021 году с одновременным улучшением администрирования рынка. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% (в 2021 г. – прим. ВЗГЛЯД) с одновременным улучшением администрирования», – цитирует ТАСС Силуанова.

Министр напомнил, что сейчас на рынке уже внедрена маркировка табачных изделий.

«Но нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», – отметил он.

Также, по его словам, планируется принять комплекс мер ответственности по табачной продукции, аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции.

«Сейчас у нас перегиб, мы хорошо поработали по алкогольному сектору. Тем не менее, по табаку есть еще задел по увеличению администрирования акцизов», – уверен министр.

Силуанов также сообщил, что повышение ставки акциза приведет к увеличению цены пачки сигарет.

«Примерно это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей», – цитирует РИА «Новости» министра финансов.

Таким образом, средняя стоимость пачки в результате может вырасти примерно на 17%.

Кроме того, Силуанов отметил, повышение ставок акцизов произойдет с улучшением администрирования рынка.

«Также вы знаете, что. Дополнительные доходы по акцизам – это 70 млрд рублей», – добавил министр.

Напомним, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими показателями.

Однако в Кремле опровергли повышение акциза на сигареты, заявив, что никаких решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, а Минфин ищет источники доходов.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства подтвердил планы повысить акцизы на табак.



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