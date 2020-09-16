Россия сохранила объем вложений в госдолг США на прежнем уровне

16.09.2020, 23:48, Новости дня

В июле 2020 года РФ сохранила объем вложений в американские государственные облигации, следует из опубликованных документов Минфина США.

Согласно данным Минфина США, в июле РФ сохранила объем вложений в госдолг США на уровне 5,87 млрд долларов. При этом на долю долгосрочных американских гособлигаций пришлось 3,17 млрд долларов вместо 2,87 млрд долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных – 2,7 млрд долларов по сравнению с порядка 3 млрд долларов в июне, передает ТАСС.

Крупнейшим держателем трежерис в июле осталась Япония с показателем 1,29 трлн долларов. Второе место с 1,07 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

Напомним, в июне РФ увеличила вложения в госдолг США до 5,87 млрд долларов.

В марте РФ сократила вложения в американские гособлигации в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов, после чего постепенно нарастила вложения в госдолг США.

Резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году.