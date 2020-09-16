 

Ведущей программы «Специальный гость» на RTVI сталаТина Канделаки

16.09.2020, 23:34, Разное

На канале RTVI выходит новая программа «Специальный гость». Ее ведущей станет Тина Канделаки.
Планируется, что в программе будут обсуждаться острые темы, в качестве гостей станут приглашать эксперты из различных сфер. Подчеркиваются, что приоритетными темами создатели программы определили для себя общественно-политические, экономические и культурные направления, информирует rtvi.com

Первым приглашенным «Специального гостя» стал глава МИД РФ Сергей Лавров. Выпуск с его участием можно будет посмотреть уже в этот четверг, 17 сентября. В рамках передачи Канделаки спросила у Лаврова его мнение о развитии отношений РФ и Запада, ситуации с Навальным. Также ведущая вместе с главой МИД обсудили будущее Союзных стран и предстоящие выборы в Соединенных Штатах.

Сама Канделаки признается, что ей нравиться тот формат, который был выбран для «Специального гостя» и она всегда работала именно в такой форме. Также Тина подчеркнула, что она считает правильным обсуждать темы с теми людьми, кто является экспертом в сфере конкретного вопроса.

Генеральный продюссер RTVI Сергей Шнуров заявил, что выбрал в ведущие Канделаки, потому что она одна из немногих, кто умеет задавать вопросы.

Передача будет выходить еженедельно по четвергам в 19:00 на YouTube канале RTVI.



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