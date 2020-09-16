 

Эвелина Бледанс призналась, почему она не стала женой сына Софии Ротару

16.09.2020, 23:34, Разное

В студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевникову пришла Эвелина Бледанс, которая откровенно пояснила о своей жизни. Актриса вспомнила об отношениях с Русланом Евдокименко и призналась, почему не стала женой сына Софии Ротару.
По словам знаменитости, они провели много времени в юности на полуострове Крым. Между ней и Русланом Евдокименко была дружба, поэтому максимум, что они позволяли себе в том возрасте, – это объятия и невинные поцелуи. Сына Софии Ротару актриса назвала «конкретным мажором», который всегда был нарядно одет. Он всегда приезжал на автомобиле к ней, но отношения не были для Эвелины Бледанс серьезными. Она не думала о замужестве, так как хотела стать студенткой театрального института.

После этого романа в жизни актрисы появился парень, который был постарше, но спустя время его призвали в армию. Артистка рыдала возле военкомата, но ее тоска была недолгой. Гостья проекта «Судьба человека» призналась, что она – натура влюбчивая и довольно циничная. На нее всегда в юности обращали внимание «бандиты», но никогда не приставали в силу ее возраста. Актриса несколько раз была замужем, но так и не обрела личного счастья.



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