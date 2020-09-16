Звезда «Содержанок» Мишуков прошелся по красной дорожке со своим обнаженным фото

16.09.2020, 23:34, Разное

В Сочи на красной дорожке премии «Кинотавр» появился звезда «Содержанок» Владимир Мишуков. Фотограф, который сыграл в популярном сериале олигарха, вышел в свет в футболке с собственным обнаженным снимком.

После того как был выпущен нашумевший сериал «Содержанки», режиссером которого является Константин Богомолов, Владимир Мишуков стал настоящим секс-символом. В результате жизнь артиста кардинально изменилась. 51-летний актер расстался с супругой, с которой прожил в браке более 20 лет. Она подарила ему четверых детей, но пара перестала понимать друг друга. По словам Владимира Мишукова, только в прошлом году он почувствовал, что освободился от семейных уз. Он открылся женщине, к которой испытывал чувства, но сдерживал их ранее. Однако за два года этот человек «перегорел».

На «Кинотавре» актер появился один, но его дефиле по красной дорожке было эпатажным: в белой футболке с его фотографией, где он позирует обнаженным, прикрывая интимное место ружьем. На актере только высокие черные женские ботфорты. Этот снимок был сделан во время фотосессии для глянцевого журнала, а сам артист хотел понять суть женщин, поэтому решился на такое перевоплощение.