США вновь подчеркнули, что Россия должна уважать суверенитет Беларуси

16.09.2020, 23:30, Новости дня

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили в ходе переговоров в Вашингтоне вопросы, касающиеся подавления протестов в Беларуси, заявил в среду госсекретарь Майк Помпео, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

По словам госсекретаря, в ходе переговоров главы дипломатических ведомств выразили единое мнение о необходимости «для каждой страны, особенно России, уважать суверенитет Беларуси».

«Белорусы, протестующие против фальсификации результатов выборов, действительно вдохновляют всех нас. Жестокость по отношению к ним должна прекратиться. И власти должны освободить… гражданина США Виталия Шклярова, который был задержан по ошибке», – добавил Помпео.

Госсекретарь заявил, что США координируют с Великобританией и Евросоюзом санкции, направленные на защиту «законных чаяний белорусского народа».

Помпео также сообщил, что на переговорах обсуждались вопросы, связанные с Россией.

США и Великобритания осуждают отравление Алексея Навального, подчеркнул госсекретарь.

«Любое применение химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах. Так было два года назад после нападения с применением химического отравляющего вещества… в Солсбери; это верно и в сегодняшнем случае. Министр иностранных дел Рааб и я присоединяемся к нашим коллегам по G7, призывая Россию к полной транспарентности (в расследовании), и мы повторяем этот призыв сейчас», – заявил Помпео.