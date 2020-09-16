 

Мнение: На хрена такой отдых

16.09.2020, 23:10, Разное

Безумие наступает по всем фронтам. Вот сегодня сообщили, что из Турции самым хамским образом депортировали целый автобус русских туристов. Их “вина” оказалась лишь в том, что в этом автобусе (он развозил из аэропорта по отелям – стандартная практика) с ними ехал… ковидный больной. Через три дня такой больной обнаружился. Ну и что: всех, кто с ним ехал, вычислили, сначала заперли по номерам, потом предложили за свой счет (!) сдать анализы на коронавирус, у всех (!) он оказался отрицательный… после чего всех выслали к чертовой матери. Вопрос возврата денег “прорабатывается”, что, по всей видимости, означает – хрен что отдадут.

И плюс к этому – в Турции ввели поголовное ношение масок везде, в том числе на улице, в том числе – на пляжах. За отсутствие маски (на пляже!) – штраф 9 тысяч рублей на наши деньги. Реально – ходит полиция, проверяет.

Удивляют прежде всего бараны, которые соглашаются “отдыхать” в таких условиях. Ну и любопытство, конечно, мучает – интересно, а в море плавать тоже только в маске? По идее – да, иначе как: тебе застукали на пляже без намордника, а ты такой – а это я в море иду, нырять!

Поразительный, просто поразительный идиотизм правит миром.

UPD. Вот, правда, есть существенное разъяснение, которое, конечно, немного меняет дело:
“По словам советника главы Ростуризма по транспорту, главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, требование носить маски на пляжах касается публичных, общественных пляжей для местных жителей. Что касается частных пляжей при отелях, то на них туристы могут находиться без маски”.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Ученые рассказали о влиянии физических тренировок на психологическое состояние

03.09 / Фотограф запечатлел восхищенный взгляд сына Валерии на невесту

13.07 / Личное: Перед такими не извиняются

06.08 / В Башкирии в частном доме найдено обезображенное тело мужчины

05.07 / Назвали самых «горячих» российских звезд в бикини

11.09 / Медики назвали худшие пищевые утренние привычки

02.08 / Мнение: Наши таки победили на Евровидении

09.09 / Звезда сериала “Сваты” Добронравов о любви народа: Палка о двух концах

06.09 / Кети Топурию в пышном платье снова заподозрили в беременности

07.07 / Мнение: Комната с любовниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска