Мнение: На хрена такой отдых

16.09.2020, 23:10, Разное

Безумие наступает по всем фронтам. Вот сегодня сообщили, что из Турции самым хамским образом депортировали целый автобус русских туристов. Их “вина” оказалась лишь в том, что в этом автобусе (он развозил из аэропорта по отелям – стандартная практика) с ними ехал… ковидный больной. Через три дня такой больной обнаружился. Ну и что: всех, кто с ним ехал, вычислили, сначала заперли по номерам, потом предложили за свой счет (!) сдать анализы на коронавирус, у всех (!) он оказался отрицательный… после чего всех выслали к чертовой матери. Вопрос возврата денег “прорабатывается”, что, по всей видимости, означает – хрен что отдадут.

И плюс к этому – в Турции ввели поголовное ношение масок везде, в том числе на улице, в том числе – на пляжах. За отсутствие маски (на пляже!) – штраф 9 тысяч рублей на наши деньги. Реально – ходит полиция, проверяет.

Удивляют прежде всего бараны, которые соглашаются “отдыхать” в таких условиях. Ну и любопытство, конечно, мучает – интересно, а в море плавать тоже только в маске? По идее – да, иначе как: тебе застукали на пляже без намордника, а ты такой – а это я в море иду, нырять!

Поразительный, просто поразительный идиотизм правит миром.

UPD. Вот, правда, есть существенное разъяснение, которое, конечно, немного меняет дело:

“По словам советника главы Ростуризма по транспорту, главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, требование носить маски на пляжах касается публичных, общественных пляжей для местных жителей. Что касается частных пляжей при отелях, то на них туристы могут находиться без маски”.