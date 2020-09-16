 

США призвали Россию «уважать суверенитет» Белоруссии

16.09.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВашингтон призывает все страны, и особенно Россию, «уважать суверенитет Белоруссии», сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в среду.

«Мы обсудили необходимость того, чтобы все страны, особенно Россия, уважали суверенитет Белоруссии», – сказал Помпео в ходе пресс-конференции с главой МИД Британии Домиником Раабом, передает ТАСС.

Помпео пояснил, что США координируют с европейскими государствами свои действия по санкциям против Минска.

Напомним, российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не собирается вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

Путин в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко заявлял, что  белорусы сами должны разобраться в сложившейся в стране ситуации, «без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

23.08 / Лукашенко пообещал силовикам «разобраться» с оппозицией

25.08 / Асад поручил премьеру Сирии сформировать новое правительство

24.07 / Тимошенко оценила решение украинских властей о повышении цен на газ

31.07 / Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка»

18.08 / Названы организаторы мятежа в Мали

11.08 / Спецкор “Медузы” Максим Солопов освобожден. Его передали сотрудникам посольства России

25.08 / N-TV – в Граце задержали подозреваемого в нападении на главу еврейской общины

20.08 / В Белоруссии указали на необходимость сохранения российского рынка в приоритете

07.08 / Трамп велел повторно ввести пошлины на алюминий из Канады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска