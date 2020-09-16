 

Лукашенко назвал назначение российского кредита

16.09.2020, 23:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский кредит для Белоруссии предназначен для рефинансирования долга республики, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит – в этом году мы 1 млрд должны были им (России – прим. ВЗГЛЯД) по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству РФ о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил активизацию регионального сотрудничества между странами.

Глава белорусского государства отметил, что посол республики в Москве Владимир Семашко ему доложил об уже заключенных контрактах.

«Они с министром промышленности проехали по РФ и на 290 млн долларов контрактов привезли – БелАЗы, МАЗы и прочее. Заключили договоры. Треть миллиарда, это большие деньги. То есть надо шевелиться», – указал он.

Напомним, переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов.

Кремль сообщал, что РФ не ставила Белоруссии дополнительных условий для кредита.



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