Мнение: Клиника «Шарите» равносильна тюрьме?

16.09.2020, 23:00, Разное

Посольство России в Германии направило ноту в немецкий МИД, запросив разрешение на посещение Алексея Навального. Нота, якобы, была направлена в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года. Ее 36-я статья предписывает, что консульские должностные лица могут иметь доступ к гражданам, чью страну они представляют.

Вообще-то статья 36 Венской конвенции – это статья о тех, кто «арестован, заключен в тюрьму или взят под стражу в ожидании судебного разбирательства или же задержан в каком-либо ином порядке, если этот гражданин этого потребует» (отсюда).

Но Навальный вроде бы не арестован, не отправлен в тюрьму, не заключен под стражу в ожидании суда, он находится в берлинской медицинской клинике «Шарите». Или российские дипломаты считают, что больничная палата «Шарите» для Навального равносильно тюремной камере?

Фотография отсюда