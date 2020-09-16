Глава НАСА сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца

16.09.2020, 22:48, Новости дня

Глава НАСА Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции вашингтонского Центра международных и стратегических исследований сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

«Океан никому не принадлежит, но если вы прилагаете усилия и капитал для того, чтобы добыть в нем тунца, знаете, тунец – он ваш, если вы прилагаете усилия для добычи энергоресурсов в океане, они ваши, это становится вашей собственностью, вы получаете право на ресурсы, которые вы извлекаете, хотя вы не можете претендовать на обладание океаном и нарушать его суверенитет. Те же принципы должны быть применительно к Луне, Договор о космосе отдельно оговаривает, что вы не можете объявлять Луну или другое космическое тело своей национальной собственностью, но добыча ресурсов не означает, что Луна принадлежит США», – приводит слова Брайденстайна РИА «Новости».

Напомним, в мае стало известно, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Комментируя сообщения о планах Вашингтона, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил принципы «вторжения» США на Луну с операциями в Ираке или Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США заняться освоении ресурсов на Луне.