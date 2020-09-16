Россия не меняет модель своего поведения, продемонстрированную в Украине или Грузии – фон дер Ляйен

16.09.2020, 22:45, Новости дня

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального показывает, что Россия не меняет модель своего поведения, продемонстрированную в Украине или Грузии, заявила 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи “О состоянии Европейского Союза”, пишет DW.

Так она ответила тем, кто выступает за более тесные связи с Россией.

По ее словам, отравление Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем. Эта же модель поведения России наблюдалась в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире, сказала глава Еврокомиссии.

Эта модель не меняется, и “ни один газопровод не изменит этого”, подчеркнула фон дер Ляйен, очевидно имея в виду строительство российского газопровода “Северный поток – 2”, пишет DW.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на “Новичок”, говорилось в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта от 2 сентября.

Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – около €9,9 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода “Северный поток – 2” могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

15 сентября федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что вопросы отравления Навального и строительство “Северного потока – 2” не имеют между собой связи.