 

Мнение: “Тесак” все

16.09.2020, 22:40, Разное

Сообщают, что в тюрьме покончил с собой нацик Марцинкевич известный как "Тесак". То ли вскрыл себе горло бритвой, то ли повесился. В записке просит не винить руководство СИЗО №3 и просит прощения у жены.
Между тем, за 6 лет до самоубийства, он написал письмо, из все того же СИЗО №3 где прямым текстом заявляет, что если его найдут повешенным или со вскрытыми венами, значит ему очень сильно помогли покончить с собой.



Записка 2014-го года.


Предсмертная записка 2020-го года.



Книга, которую Марцинкевич в предсмертной записке просил передать жене.

Адвокат Марцинкевича заявляет https://lenta.ru/news/2020/09/16/pytki/, что Марцинкевича якобы пытали, чтобы выбить показания в каких-то древних убийствах 90х годов. Челябинский омбудсмен заявляет, что к ней Марцинкевич с жалобами по поводу обращения с ним в тюрьме не обращался.
В общем, нельзя исключать, что самоубийство может оказаться вовсе не самоубийством.Но может и просто сломался под воздействием периодических посадок.
По факту смерти заключенного проводится доследственная проверка.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мнение: Отсрочка украинизации

30.06 / Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку

07.08 / Со дня смерти юмориста Михаила Евдокимова прошло уже 15 лет

30.06 / В ТиНАО авария унесла человеческую жизнь

15.09 / Мнение: ФС “Разморозка” 16-й сезон “Пентаграмма”, 3-я и 4-я серии

12.08 / «Яндекс» запускает приложение для распознавания воровских татуировок «Яндекс.Наколки»

24.08 / Мнение: Роскосмос скоро будет выпускать сковородки…

17.08 / Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами

23.05 / Врачи: Причиной инсульта может быть несчастливый брак

24.08 / Тина Кунаки показала редкие семейные фото в честь годовщины свадьбы с Венсаном Касселем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска