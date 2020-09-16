Мнение: “Тесак” все

16.09.2020, 22:40, Разное

Сообщают, что в тюрьме покончил с собой нацик Марцинкевич известный как "Тесак". То ли вскрыл себе горло бритвой, то ли повесился. В записке просит не винить руководство СИЗО №3 и просит прощения у жены.

Между тем, за 6 лет до самоубийства, он написал письмо, из все того же СИЗО №3 где прямым текстом заявляет, что если его найдут повешенным или со вскрытыми венами, значит ему очень сильно помогли покончить с собой.





Записка 2014-го года.



Предсмертная записка 2020-го года.





Книга, которую Марцинкевич в предсмертной записке просил передать жене.

Адвокат Марцинкевича заявляет https://lenta.ru/news/2020/09/16/pytki/, что Марцинкевича якобы пытали, чтобы выбить показания в каких-то древних убийствах 90х годов. Челябинский омбудсмен заявляет, что к ней Марцинкевич с жалобами по поводу обращения с ним в тюрьме не обращался.

В общем, нельзя исключать, что самоубийство может оказаться вовсе не самоубийством.Но может и просто сломался под воздействием периодических посадок.

По факту смерти заключенного проводится доследственная проверка.