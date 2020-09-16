 

Мнение: Конфликт двух печориных

16.09.2020, 22:35, Разное

Хотела написать вам про конфликт двух печориных из ФС.

Но все-таки предлагаю сначала интерактивное обсуждение.

Немного мы уже успели обсудить этот конфликт, но давайте разберем детально и сделаем это вместе.

Этот конфликт очень важен, поскольку у нас есть два печорина.

Один юный, другой матерый, но оба печорины.

Это значит, что ни у одного нет короны.

У печориных бывают проблемы с фокусом, он у них время от времени эгоцентричен из-за недостатка этики. Это единственная печоринская проблема, решив которую, печорин становится рыбаком.

Но в данном конфликте этику мы разбирать не будем, она там ни при чем.

Вот в ситуации Печорина и Беллы этика немного участвует, а в ситуации Печорина и Абая нет.

Короны у обоих нет, с границами все более-менее, с локусом тоже нормально.

Тем не менее, один выигрывает, другой проигрывает. И крупно.

Если бы шла речь о другой нерыбе, о КСЖ, например, или о Казанове, мы могли бы говорить, что проигрыш связан с короной. У нерыб короны нет, но иногда все-таки проявляется на уровне атавизма и под ней границы плывут. А у печориных корона отсутствует, это их главное качество. Они могут провалиться в депрессию и часто проваливаются (из-за проблем с этикой как раз), но корону они никогда не надевают. У них нет ничего от короны, такая вот особенность типа.

Поэтому проигрыш Абая связан с тем, что Печорин спровоцировал его и выманил из границ.

Корона в этом не участвовала. Это было сделано иначе.

Тем нам и интересен этот конфликт. Чтобы в нем разобраться, вы должны исходить из того, что оба они действовали одинаково. Каждый провоцировал другого и выманивал из границ. Не было решета, не было багов, не было короны. Были только взаимные провокации, удачные и неудачные, был очень хороший расчет и плохой, но плохой только по сравнению с хорошим. Будь на месте Печорина кто-то другой, Абай спровоцировал бы его на выход из границ и победил.

Вот давайте это попытаемся увидеть с самого начала. А именно с того момента, как Белла позвала Печорина на дачу. Что обдумывал Печорин и к чему готовился Абай?

Вы будете неправы, если решите, что изначально Белла склонялась к Печорину. Нет, она была влюблена в Абая. Будь она в плюсе к Абаю, тот давно уже сделал бы пику и ушел. Печорины не носят корону и видят плюс партнера отлично. И редко задерживаются рядом с тем, кто отдал предпочтение другому, даже в мыслях. То есть Белла была влюблена в Абая, а к Печорину ее влекло любопытство и желание подкормить свою корону его сожалениями.

Это была та брешь, которую Печорин увидел еще до встречи. Как?

И что происходило дальше?

Источник: Эволюция



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